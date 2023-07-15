Происшествия

Пропавшего прошлогодней весной великолучанина продолжают искать полицейские

Местонахождение Александра Лобанова 1984 года рождения продолжают устанавливать в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

С 22 марта 2022 года местонахождение великолучанина неизвестно.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы , серые глаза.

Был одет в темно-синюю жилетку, черную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.