Происшествия

На краже сладостей попался мужчина в Пскове

Мужчина украл из магазина на Рижском проспекте в Пскове кондитерские изделия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из охраняемого магазина на Рижском проспекте в Пскове поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 34-летнего псковича, который похитил из торгового зала кондитерские изделия.

По факту хищения проводится проверка.