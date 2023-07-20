Вандалы повредили новые фигуры на шахматном поле в Себеже. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Себеже» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Татьяна Попова / «ВКонтакте»
«Всего неделю назад мы радовались и восхищались красотой нового поля. Сейчас больно смотреть на это. Если кто-то располагает информацией о преступниках, прошу в личные сообщения сообщить. Анонимность гарантирую. Виновных мы обязательно найдём и накажем», - написала женщина.
В начале июля на набережной в Себеже проводили работы по благоустройству шахматного поля.
В августе прошлого года неизвестные вандалы повредили фигуры деревянных уличных шахмат.