Происшествия

Вандалы повредили новые фигуры на шахматном поле в Себеже

Вандалы повредили новые фигуры на шахматном поле в Себеже. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Себеже» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Татьяна Попова / «ВКонтакте»

«Всего неделю назад мы радовались и восхищались красотой нового поля. Сейчас больно смотреть на это. Если кто-то располагает информацией о преступниках, прошу в личные сообщения сообщить. Анонимность гарантирую. Виновных мы обязательно найдём и накажем», - написала женщина.

В начале июля на набережной в Себеже проводили работы по благоустройству шахматного поля.

В августе прошлого года неизвестные вандалы повредили фигуры деревянных уличных шахмат.