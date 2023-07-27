Происшествия

Артиллерийский снаряд обнаружили вблизи великолукской деревни Баландино

Артиллерийский снаряд обнаружили вблизи деревни Баландино Великолукского района 27 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук в деревне Баландино на улице Портовой идентифицировала артиллерийский снаряд калибра 122 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).