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Юрлицо в Пскове оштрафовали за незаконное вознаграждение налогового инспектора

Юридическое лицо в Пскове заплатит штраф в размере 1 млн рублей за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура провела проверку и установила, что представитель юридического лица предложил государственному инспектору управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области деньги, чтобы снять «номинальность» с директора и, соответственно, предотвратить ликвидацию данной организации.

Прокурор города Пскова возбудил дело об административном правонарушении. Действия виновного квалифицированы по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Суд признал юридическое лицо виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.