Происшествия

Молодой человек в фиолетовой футболке пропал в Дедовичах

32-летний Олег Александров пропал в Дедовичах. Местонахождение мужчины неизвестно с 20 июля. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы пропавшего: рост 182 сантиметра, худощавое телосложение, черные волосы, темно-зеленые глаза. Мужчина был одет в джинсовую рубашку, светло-фиолетовую футболку, светлые джинсы, белые кроссовки.

Информацию, которая поможет найти этого человека, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.