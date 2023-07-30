Происшествия

Клуб чуть не сгорел в невельской деревне

Клуб спасли от огня в деревне Барканы Невельского района 30 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В 22.42 в МЧС сообщили о возгорании бесхозного строения в деревне Барканы Невельского района. От огня удалось спасти жилой дом и здание клуба, само строение сгорело. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В этот же день в 23.08 стало известно о возгорании в садовом некоммерческом товариществе Малая Милевка Псковского района, там сгорела баня. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электросети в бане.