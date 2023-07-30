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Серия сообщений о «минировании» больниц и детсадов прошла по Пскову

03.08.2023 11:39|ПсковКомментариев: 0

Серия ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры в Пскове поступила в дежурную часть полиции утром 3 августа. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

«Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило несколько сообщений о якобы заминированных объектах в городе Пскове, все они принадлежат к социальной инфраструктуре - суды, детские сады, больницы», - рассказали в УМВД. 

Все сообщения проверяли в установленном порядке, информация не подтвердилась. 

Ранее сообщалось, что число «минирований» в Псковской области возросло с восьми в 2021 году до 300 случаев в 2022 году.

Теги: #псков #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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