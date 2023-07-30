Происшествия

Серия сообщений о «минировании» больниц и детсадов прошла по Пскову

Серия ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры в Пскове поступила в дежурную часть полиции утром 3 августа. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило несколько сообщений о якобы заминированных объектах в городе Пскове, все они принадлежат к социальной инфраструктуре - суды, детские сады, больницы», - рассказали в УМВД.

Все сообщения проверяли в установленном порядке, информация не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что число «минирований» в Псковской области возросло с восьми в 2021 году до 300 случаев в 2022 году.