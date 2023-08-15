Происшествия

Петербургского депутата-каратиста арестовали за домогательства к ребенку

Петербургский суд арестовал муниципального депутата Игоря Губайдулина из Красногвардейского района, на которого пожаловались из-за домогательств к подростку. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие считает, что депутат МО «Ржевка» совершил развратные действия с 12-летним подростком. Он переписывался с ним, «обсуждая то, что обсуждать с несовершеннолетними не стоит, и обмениваясь эротическими фото», пишет FlashNord.

Следователь на заседании заявил, что в телефоне Губайдулина нашли фотографию обнаженного несовершеннолетнего.

«Губайдулин просил у суда залог или домашний арест. Вину он не признает», - заявили в пресс-службе.

Подсудимого арестовали по 11 октября.