Происшествия

Пскович заплатит 30 тысяч рублей за оскорбление полицейского

Штраф в размере 30 тысяч рублей заплатит 47-летний пскович за оскорбление полицейского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

28 мая сотрудники полиции ОМВД России по Псковскому району прибыли в деревню Подборовье-3 Псковского района в целях проверки сообщения местной жительницы о повреждении ее автомобиля. Однако причастный к порче имущества гражданин выразил недовольство в отношении сотрудника полиции путем оскорблений в его адрес, а также хватал за руки и отталкивал представителя власти.

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции обвинителя, наличия ряда смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, назначил виновному наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.