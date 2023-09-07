Происшествия

Авиационную бомбу ликвидировали в Псковской области

Авиационную бомбу ФАБ-50 времён Великой Отечественной войны ликвидировали в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Авиабомбу времён Великой Отечественной войны ФАБ-50 нашли в лесном массиве в районе деревни Соловьи Псковского района. Ее ликвидировали путём контролируемого подрыва в 17:30.

«Мероприятия проводились в соответствии с требованиями безопасности. Все работы прошли в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено», – отметили в правительстве