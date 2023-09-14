Происшествия

Крупную партию сигарет пытались незаконно вывезти из России через границу в Псковской области

Попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации партии табачной продукции пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В железнодорожном пункте пропуска «Себеж» в ходе осмотра грузового состава, следовавшего на выезд из России в Латвию, выявлены признаки несанкционированного проникновения в железнодорожный состав с перевозимым грузом феросплавов.

В результате досмотра в мешках с перевозимым грузом пограничники выявили более 7,5 тысячи пачек контрабандных сигарет иностранного производства без российских акцизных марок.

По предварительной оценке, стоимость выявленной партии сигарет составила свыше 450 тысяч рублей. Табачная продукция изъята для проведения экспертизы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий).