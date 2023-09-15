Происшествия

Фейк о педофиле распространяют в Псковской области

Управление МВД России по Псковской области опровергает информацию о «педофиле» в Псковской области. Сведения не соответствуют действительности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Подобная ориентировка уже распространялась в нескольких городах России. Впервые она была опубликована в 2017 году. Указанный в информации автомобиль зарегистрирован в Тверской области. На фото - предприниматель из Московской области.

Мужчина не привлекался к уголовной ответственности и обращался в полицию с заявлением по факту распространения клеветы в Интернете, уточнили в пресс-службе.