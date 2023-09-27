Происшествия

Восемь лет проведет великолучанин в колонии за убийство своей сожительницы

Прокуратура города Великие Луки поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в ночь с 14 января на 15 января житель города Великие Луки после совместного распития спиртных напитков и произошедшей ссоры на почве ревности, нанес своей сожительнице удары ножом в жизненно важные органы - в область грудной клетки и живота.

Потерпевшая была доставлена в реанимационное отделение Великолукской городской больницы, где через непродолжительный период времени скончалась.

Сегодня, 27 сентября, Великолукским городским судом вынесен обвинительный приговор.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.