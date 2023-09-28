Происшествия

Жилой дом сгорел в печорской деревне Иваново Болото

Жилой дом сгорел в деревне Иваново Болото Печорского района 28 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

О пожаре стало известно в 12:54. Сгорели жилой дом и хозяйственная постройка. Предположительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования внутри жилого дома.

В тот же день возгорание произошло в деревне Заполье Плюсского района. В полуприцепе STHMITZ SKO 24 2005 года выпуска огонь повредил правую сторону. По имеющимся сведениям, пожар случился из-за неисправности систем, узлов и механизмов транспортного средства.

Кроме того, в 2:55 в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Князево Себежского района. Сгорел нежилой дом. Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки в доме.