Происшествия

Факты незаконной регистрации иностранцев и россиян выявили в Псковской области

Факты незаконной регистрации граждан выявили в Великих Луках, а также в Порховском и Пыталовском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В сентябре 40-летняя великолучанка фиктивно зарегистрировала россиянку без фактического пребывания по месту регистрации.

В августе житель Санкт-Петербурга 1994 года рождения в Пыталовском районе провел фиктивную регистрацию гражданина Республики Таджикистан.

А в одной из деревень Порховского района местный житель 1967 года рождения в июне осуществил фиктивную регистрацию трех граждан Республики Азербайджан.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.