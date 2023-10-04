Происшествия

Псковичка скончалась от массовой кровопотери после удара ножом в ногу

Псковичка скончалась от массовой кровопотери после удара ножом в ногу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Поздно вечером 25 июня 58-летний подсудимый в ходе застолья поссорился с сожительницей и ударил ее ножом в левую голень. Он повредил переднюю большеберцовую артерию. Пострадавшая скончалась на месте преступления от массивной кровопотери.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном, принес свои извинения.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. С учетом всех обстоятельств уголовного дела, личности подсудимого, наличия ряда смягчающих обстоятельств, а также в связи с наличием отягчающего обстоятельства (совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения), суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.