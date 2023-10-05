Происшествия

Не менее 10 раз ударила ножом участкового женщина в Псковской области

Не менее 10 раз ударила ножом женщина участкового в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

7 октября Опочецкий районный суд в отношении мужчины и женщины, напавших на полицейских, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 4 декабря 2023 года.

Мужчина напал на инспектора по делам несовершеннолетних, используя в качестве оружия вилы и топор, нанёс последнему удары в область жизненно важных органов, причинив телесные повреждения. Деяние совершено при соучастии обвиняемой.

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Обвиняемая напала на старшего участкового уполномоченного полиции. С помощью ножа она не менее 10 раз ударила в область расположения жизненно важных органов, причинив множественные ножевые ранения головы, шеи, плеч , пальцев кистей рук.