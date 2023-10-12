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Напавших на пустошкинских полицейских влюбленных подозревают в причастности к секте

Мужчина и женщина, которые напали на сотрудников полиции в Пустошкинском районе 5 октября, переехали в небольшое село из Москвы год назад. Они поселились в лесу, пытаясь еще дальше убежать от благ цивилизации.

Фото здесь и далее: НТВ

Влюбленные жили в лесу в землянке вместе со своим 10-летним сыном. Нападение на полицейских произошло на поляне у небольшого сарая. Однако хозпостройка как раз и была домом для пары и 10-летнего мальчика. Именно из-за него сотрудница полиции вместе с опекой и пришли к с семье, чтобы проверить, в каких условиях живет ребенок.

Женщина - бывший юрист с ребенком от первого брака, мужчина - водитель большегрузов. На учет в больницу и школу не вставали. Изредка общались с местными, не скрывая целей своего переезда.

Местный житель рассказал, что мужчина и женщина несколько раз предвещали апокалипсис.

«Они такие люди были необычные, похожи на сектантов. Язычники. Они там про каких-то богов говорили, говорили, что конец света будет. Они были зациклены на этом. А я их еще подкалывал», - приводит слова местного жителя НТВ.

И хотя пара убежала подальше от людей и машин, в землянку они провели электричество и даже Интернет. Но опека посчитала, что этого все же мало, поэтому и пригласила семью в отдел. Тогда-то сожители и схватились за нож и вилы. Напали на неназваных гостей, а потом, вооружившись, ушли на болота, где их и нашли следователи.

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Сотрудница полиции продолжает лечение в больнице. Медикам удалось стабилизировать ее состояние, несмотря на то, что удары ножом пришлись в область шеи и лица. Понимали ли отшельники результат своих действий, еще только предстоит узнать, как и то, что за веру они исповедовали. Учитывая, что мужчина ранее был судим за экстремизм, не исключено, что он снова взялся за старое и вступил в секту.