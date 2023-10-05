Происшествия

Вилы, топор и нож пошли в ход при нападении на полицейских в Псковской области

В отношении семейной пары, напавшей на сотрудников полиции в Псковской области, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета России.

Видео: Следственный комитет России

Следственные органы СУ СК России по Псковской области продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

5 октября семейная пара – жители Пустошкинского района напали на участкового уполномоченного полиции и инспектора по делам несовершеннолетних по Пустошкинскому району МО МВД России «Себежский». Они прибыли для проверки информации о ненадлежащем исполнении названными лицами своих родительских обязанностей в отношении малолетнего.

Смотрите также Стали известны подробности задержания влюбленных, напавших на псковских полицейских

При нападении на сотрудников полиции обвиняемые применили вилы, топор и нож. Участковый получил телесные повреждения, с которыми его в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение реанимации медицинского учреждения.

Смотрите также Нападение на сотрудников полиции совершено в Псковской области

Подозреваемые задержаны. Им предъявили обвинение. По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Малолетний ребенок подозреваемых в установленном порядке передан в социальное учреждение. Расследование уголовного дела продолжается.