Происшествия

Ждали конец света в землянке под Пустошкой и пытались зарезать полицейских – детали громкого ЧП

Безжалостные удары ножом и брызги крови; крики, шок и резаные раны… Рядовой, казалось бы, визит сотрудников полиции и органов опеки в уединённый дом в Пустошкинском районе обернулся настоящим побоищем.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Пара с ребёнком переехала из московской квартиры в сырую землянку, чтобы, как говорят соседи, в уединении дождаться грядущего конца света. А потому к незваным гостям отнеслась воинственно.

Вместе с сотрудниками правоохранительных органов и местными жителями «МК в Пскове» восстановил полную картину произошедшего. Подробности здесь>>>