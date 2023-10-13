Происшествия

Два человека погибли в результате пожара в Опочке

Два человека погибли в результате пожара на улице Заводской в Опочке 12 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло в двухквартирном одноэтажном частном жилом доме. В результате пожара сгорела кровля, квартира выгорела изнутри. Спасатели обнаружили погибшими мужчину 1957 года рождения и женщину 1928 года рождения.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Пожарным удалось спасти два жилых дома.

В тот же день на улице Алмазной в Пскове выгорело здание складского назначения. Предполагается, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

Поджог мог стать причиной пожара на улице Инженерной в Пскове. В многоквартирном 9-этажном жилом доме на первом этаже огонь повредил почтовые ящики.

Также, бесхозное строение сгорело в деревне Славковичи Порховского района. Предположительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.