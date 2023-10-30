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Происшествия

Псковичи лишились денег при поиске дополнительного заработка в Сети

30.10.2023 20:20|ПсковКомментариев: 0

Злоумышленники обманным путем завладели денежными средствами нескольких жителей Пскова, Великих Лук, Новоржева, Псковского и Палкинского районов на общую сумму около полутора миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ряду жителей региона звонили незнакомцы. Они представлялись сотрудниками разных ведомств и под выдуманными предлогами якобы предотвращения незаконных попыток оформления кредитов ввели собеседников в заблуждение, после чего завладели их сбережениями. Некоторые пользователи социальных сетей не досчитались денег после неудачных попыток осуществления операций купли-продажи товаров.

Кому-то мошенники пообещали помочь в поисках дополнительного заработка в Сети. У других пользователей в социальных сетях злоумышленники якобы от имени их знакомых попросили «одолжить» им денег, которые в итоге и положили себе в карман.

После общения с «доброжелателями» доверчивые люди лишились в общей сложности около полутора миллионов рублей.

Кроме того, зарегистрированы факты, когда злоумышленники под видом операторов сотовой связи и под предлогом будто бы необходимости замены сим-карт осуществляли неправомерный доступ к личным кабинетам граждан на сайте Госуслуг.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбудили уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

Теги: #мошенники #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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