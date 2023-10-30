Происшествия

Безработный пскович напал на прохожего с ножом и украл телефон

Мужчину задержали в Пскове по подозрению в разбойном нападении на прохожего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 30 октября около 14.00 у дома на улице Снятной мужчина под угрозой ножа похитил у горожанина мобильный телефон и скрылся. Причиненный владельцу ущерб составил 25 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Подозреваемым оказался безработный житель Пскова, мужчина 1991 года рождения, уже ранее судимый, в том числе за разбой. Выяснилось, что похищенный сотовый телефон он успел продать. Оперативники продолжают работу по поиску гаджета.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Проводится расследование.