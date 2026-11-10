Женщина с белым ведром пропала в островской деревне Демешкино

49-летняя Татьяна Степанова пропала в деревне Демешкино Островского муниципального округа. 7 ноября женщина вышла из дома и не вернулась, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».



Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы, светло-карие глаза. В день исчезновения женщина была одета в тёмную куртку, зелёные сапоги и чёрную кепку. При себе у неё были белое ведро и сумка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Татьяны Степановой, просят сообщить по телефону горячей линии поискового отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 или 112.