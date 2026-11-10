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Мать ребёнка-инвалида отсудила у псковского Минздрава более 23 тысяч рублей

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Жительница Печорского муниципального округа через суд добилась компенсации за медицинские изделия, которые ей пришлось покупать за свой счёт для сына-инвалида. Ребёнок должен был получать их бесплатно, но необходимых изделий не оказалось в аптеке. Суд обязал министерство здравоохранения Псковской области вернуть женщине более 13 тысяч рублей и выплатить ещё десять тысяч рублей за моральный вред. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что несовершеннолетний является ребенком-инвалидом, в связи с чем ему положены медицинские изделия, препараты, на которые выписаны рецепты лечащим врачом.

Ввиду отсутствия указанных изделий в аптечной сети жительница Печорского округа – законный представитель несовершеннолетнего приобрела их за счет собственных средств.

Неисполнение ответчиком обязанности по обеспечению несовершеннолетнего необходимыми медицинскими изделиями привело к нарушению его права на охрану здоровья и бесплатное получение медицинских изделий, гарантированного государством, повлекло для его матери убытки в размере более 13 тысяч рублей, которые подлежат возмещению за счет средств казны Псковской области.

При определении размера компенсации морального вреда суд учел характер и степень причиненных законному представителю нравственных страданий, фактические обстоятельства причинения вреда, несовершеннолетний возраст её сына, наличие у ребенка инвалидности и заболевания, требующего непрерывного лечения, степень вины ответчика, а также требования разумности и справедливости, взыскав в счет указанной компенсации десять тысяч рублей.

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