Происшествия

Кражу чугунных батарей удалось предотвратить пыталовским полицейским

Районный суд в Пыталово вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в покушении на кражу по предварительному сговору с незаконным проникновением в здание. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе объединенных судов Псковской области.

Известно, что мужчины замыслили похищение металлических изделий, находящихся в административном здании. Нарушители убедились в том, что за ними никто не наблюдает, открыли дверь и незаконно проникли внутрь. В одном из помещений они обнаружили чугунные батареи.

Соучастники, подготовив батареи к выносу из здания, отправились на поиски транспорта, которым планировали доставить чугунные конструкции в пункт приема металла. В этот момент преступников заметил очевидец и сообщил о противоправных действиях в полицию.

В судебном заседании обвиняемые с предъявленным обвинением согласились, свою вину признали полностью. Подсудимых признали виновными и каждому из них назначили наказание в виде 360 часов обязательных работ.