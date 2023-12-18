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Контрабанда более 50 кг наркотиков обернулась для иностранца в Псковской области лишением свободы

Контрабанда более 51 кг наркотиков обернулась для 54-летнего иностранца судом в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

Ранее из топливного бака автомобиля иностранца на таможенном посту «Куничина Гора» в Псковской области изъяли более 51 кг наркотиков. В суде установили, что мужчина в составе группы лиц по предварительному сговору выполнял функции перевозчика наркотиков. Деятельность группировки связана с контрабандой наркотических средств для их сбыта на территории России.

Иностранца признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств), части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

С учетом позиции прокурора виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.