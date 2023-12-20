Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
влиятельная сотня
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
новое поколение сето
Господин Рейтингомер
Советы на зиму псковским водителям
«Зенча-Псков» кто там?
ДТП кто виноват
Псков кофейни и пекарни
«Истфакт» Сокровища Острова
Бытовые услуги и социальный контракт
ЛОНГРИД проверить здоровье
«Академия Слуха» подарки
вопросы о муниципальной реформе
график отпусков
участие в президентских выборах
 
 
 
ещё Происшествия 20.12.2023 08:000 Производителей наркотиков задержали в Псковской области 22.12.2023 18:500 Псковичка ударила мужа ножом в плечо 22.12.2023 18:270 Больше полугода юная псковичка незаконно получала 100 тысяч рублей из Пенсионного Фонда 22.12.2023 18:060 На украденную в магазине выручку невельчанин купил автомобиль 22.12.2023 18:000 Акция «Полицейский Дед Мороз» прошла в региональном отделении Общества инвалидов 22.12.2023 17:450 Более 70 человек стали жертвами пожаров в Псковской области в 2023 году
 
 
 
Самое популярное 15.12.2023 13:377 Умер известный псковский саксофонист Аркадий Галковский 15.12.2023 12:120 Мужчина упал с высоты шестого этажа на улице Технической в Пскове. ВИДЕО 20.12.2023 16:007 В Пскове отменили фейерверк и культурно-массовые мероприятия в новогоднюю ночь 22.12.2023 15:170 Сотрудники правительства Псковской области погибли в ДТП в Пустошкинском районе 22.12.2023 10:331 Три человека погибли при столкновении автомобиля с фурой в Пустошкинском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Акция «Полицейский Дед Мороз» прошла в региональном отделении Общества инвалидов

22.12.2023 18:00|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники УМВД России по городу Пскову в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» посетили региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и передали новогодние подарки для детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по городу Пскову

После первого визита дед Мороз и Снегурочка, в которых «перевоплотились» инспектор ОПДН УМВД России по городу Пскову старший лейтенант полиции Регина Жихарева и заместитель председателя Общественного совета при УМВД Сергей Карпухин, посетили семью, патронируемую обществом.

Они поздравили с наступающим праздником школьника Илью, пожелали ему успехов в учебе, счастливого Нового года и здоровья. Юный пскович рассказал деду Морозу и Снегурочке о своих увлечениях и прочитал стихотворение, посвященное своей маме. Гости вручили мальчику подарки.

 

Председатель организации Галина Курочкина выразила полицейским благодарность за оказанную поддержку. Ежегодная Всероссийская акция МВД России «Полицейский Дед Мороз» на территории региона «набирает обороты», добавили в ведомстве.

Теги: #акция #полицейский дед мороз #общество инвалидов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где планируете провести новогодние выходные?
В опросе приняло участие 208 человек
22.12.2023, 18:500 Псковичка ударила мужа ножом в плечо 22.12.2023, 18:450 Турнир по мини-футболу памяти майора ФСБ Сергея Лобазкина стартовал в Великих Луках 22.12.2023, 18:310 В летних оздоровительных лагерях Псковской области проведены ремонты на 22 млн рублей 22.12.2023, 18:270 Больше полугода юная псковичка незаконно получала 100 тысяч рублей из Пенсионного Фонда
22.12.2023, 18:210 Противоаварийные работы начались на церкви Живоначальной Троицы в Мелетово 22.12.2023, 18:150 Как интересно провести выходные в Пскове, рассказал Борис Елкин 22.12.2023, 18:140 Новогодние подарки привезли сотрудники Госавтоинспекции в детский дом в Печорах  22.12.2023, 18:140 Единовременное пособие при передаче ребенка могут оформить приемные родители в псковском отделении СФР
22.12.2023, 18:120 Дмитрий Шахов выступил с докладом на корсовете уполномоченных по правам человека в СЗФО 22.12.2023, 18:060 На украденную в магазине выручку невельчанин купил автомобиль 22.12.2023, 18:000 «Псков» может впервые сыграть с медийной футбольной командой «Чисто Питер» 22.12.2023, 18:000 Акция «Полицейский Дед Мороз» прошла в региональном отделении Общества инвалидов
22.12.2023, 18:000 «В фокусе»: Мораторий на проверки бизнеса – благо или нет? 22.12.2023, 17:590 О правилах прохода в пограничную зону напомнили жителям и гостям Псковской области 22.12.2023, 17:590 Псковский торг: на верблюде под кованой елкой 22.12.2023, 17:450 Более 70 человек стали жертвами пожаров в Псковской области в 2023 году
22.12.2023, 17:310 Световой потолок зажгли на пешеходной улице Пскова. ФОТО 22.12.2023, 17:300 Приняты все документы, которые необходимы для полноценной работы муниципальных округов - Елена Тимашова 22.12.2023, 17:120 Комитет по сельскому хозяйству Псковской области выражает соболезнования в связи с гибелью двух сотрудниц 22.12.2023, 17:000 «Обратный отсчет»: Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин об итогах года. ВИДЕО
22.12.2023, 16:510 Мошенники в декабре усилили активность под видом сотовых операторов 22.12.2023, 16:510 Государство намерено продать бизнесу до 30 предприятий 22.12.2023, 16:470 Ответственность и желание помочь: псковские «Лисы» рассказали, как ищут пропавших людей 22.12.2023, 16:440 Армен Мнацаканян: Активная работа идет в Новоржеве в рамках преобразования района в муниципальный округ
22.12.2023, 16:310 Определены места для елочных базаров в Пскове 22.12.2023, 16:260 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 декабря 22.12.2023, 16:241 Денис Иванов: Сейчас не время вводить новые требования к рекламным баннерам 22.12.2023, 16:200 «Беседка»: Андрей Ермаков об итогах Года педагога и наставника. ВИДЕО
22.12.2023, 16:160 О проведенных по нацпроекту «Культура» ремонтах рассказали псковичам 22.12.2023, 16:120 «Горводоканал» обнаружил сброс нефтепродуктов в канализации в Пскове 22.12.2023, 16:100 Почти 18% пользователей в Псковской области получали звонки с неизвестных номеров в ноябре 22.12.2023, 16:020 Дмитрий Барабанов: Впервые в моей депутатской карьере прогнозируется бюджет Пскова без дефицита
22.12.2023, 15:590 Начала работать горячая линия Избирательной комиссии Псковской области по вопросам президентских выборов 22.12.2023, 15:470 Стартовал главный новогодний проект Сбера — «Итоги вашего СберГода» 22.12.2023, 15:430 Любовь Трифонова о муниципальной реформе: Уверена, что мы сделали правильный выбор 22.12.2023, 15:370 Клиенты билайна смогут получить кешбэк при оплате покупок в RuStore
22.12.2023, 15:330 «Хайпожоры»: Итоги года в соцсетях. ВИДЕО 22.12.2023, 15:170 Сотрудники правительства Псковской области погибли в ДТП в Пустошкинском районе 22.12.2023, 15:090 Гололедицу и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 23 декабря 22.12.2023, 14:520 Пропавшего мужчину в черном разыскивают в Пскове 
22.12.2023, 14:500 Просветительская акция «Достижения России» проходит в Псковской области 22.12.2023, 14:310 Сергей Лаврухин: Приближаться ко льду сейчас — самоубийство 22.12.2023, 14:280 Вышла в свет новая книга Романа Романова  22.12.2023, 14:170 Застраховать жилье в «Росгосстрахе» можно при оплате услуг ЖКХ на почте
22.12.2023, 14:151 Десятый номер краеведческого альманаха презентовали в Великих Луках 22.12.2023, 14:090 Еще один новогодний забег пройдет в Пскове 1 января 22.12.2023, 13:580 Благотворительная рождественская ярмарка проходит в Псковской инженерно-лингвистической гимназии 22.12.2023, 13:480 Глава Сбера: Телефонные мошенники сегодня изощрены
22.12.2023, 13:370 Паводками и лесными пожарами особенно отличился 2023 год в Пскове – МЧС 22.12.2023, 13:340 Эффективный инструмент: как ТОСы в Псковской области помогают делать жизнь лучше 22.12.2023, 13:280 Место встречи: улица Свердлова 22.12.2023, 13:170 Награды Центральной избирательной комиссии вручили в Пскове
22.12.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с начальником псковского ГУ МЧС Сергеем Лаврухиным 22.12.2023, 13:000 Региональный избирательный штаб Путина открылся в Псковской области 22.12.2023, 12:540 Коты-скалодромы появились в Пскове 22.12.2023, 12:490 Хедлайнеры фестиваля «Добрый рок-2024»: группа «Бригадный подряд»
22.12.2023, 12:450 Ревнивый пскович сломал возлюбленной челюсть и ударом разорвал селезенку 22.12.2023, 12:370 Названа предварительная причина ДТП с тремя погибшими в Пустошкинском районе 22.12.2023, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об итогах Года педагога и наставника 22.12.2023, 12:240 Бассейн в Порхове возобновляет работу после длительного перерыва
22.12.2023, 12:200 Больше 10 иностранцев задержали пограничники в Гдовском районе 22.12.2023, 12:160 Победителей областного конкурса «Мозаика культур» наградили в Пскове 22.12.2023, 12:130 Греф: Сбер предотвращает 99,6% случаев мошенничества в отношении своих клиентов 22.12.2023, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Итоги года в соцсетях
22.12.2023, 12:010 «Снежный десант» спустился к детям с крыши псковской больницы 22.12.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 22 декабря 22.12.2023, 11:530 Размер дохода малоимущих граждан для признания их нуждающимися в соцжилье установили в Пскове 22.12.2023, 11:460 Совфед поддержал наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии
22.12.2023, 11:360 ТОС «Ижорские оптимисты» появится в Пскове 22.12.2023, 11:310 Михаил Ведерников поздравил энергетиков Псковской области с профессиональным праздником 22.12.2023, 11:260 «Обратный отсчет»: Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин об итогах года 22.12.2023, 11:200 Вопрос по передаче земель напротив 76-й дивизии в собственность Пскова рассматривают в Москве 
22.12.2023, 11:110 Борис Елкин: Доходы Пскова превышают наши ожидания  22.12.2023, 11:070 К газоснабжению подключили первые домовладения в Дедовичах 22.12.2023, 11:010 «Беседка»: Андрей Ермаков об итогах Года педагога и наставника 22.12.2023, 10:570 Все рекламные баннеры в Пскове оборудуют белой подложкой 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru