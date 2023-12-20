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Акция «Полицейский Дед Мороз» прошла в региональном отделении Общества инвалидов

Сотрудники УМВД России по городу Пскову в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» посетили региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и передали новогодние подарки для детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по городу Пскову

После первого визита дед Мороз и Снегурочка, в которых «перевоплотились» инспектор ОПДН УМВД России по городу Пскову старший лейтенант полиции Регина Жихарева и заместитель председателя Общественного совета при УМВД Сергей Карпухин, посетили семью, патронируемую обществом.

Они поздравили с наступающим праздником школьника Илью, пожелали ему успехов в учебе, счастливого Нового года и здоровья. Юный пскович рассказал деду Морозу и Снегурочке о своих увлечениях и прочитал стихотворение, посвященное своей маме. Гости вручили мальчику подарки.

Председатель организации Галина Курочкина выразила полицейским благодарность за оказанную поддержку. Ежегодная Всероссийская акция МВД России «Полицейский Дед Мороз» на территории региона «набирает обороты», добавили в ведомстве.