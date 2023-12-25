Происшествия

Пожары произошли ночью в Великолукском и Локнянском районах

12 человек и 3 единицы техники привлекались к ликвидации пожара в деревне Бабки Переслегинской волости Великолукского района минувшей ночью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по региону. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 2.51 30 декабря.

Несколько ранее, в 23:42 29 декабря, поступило сообщение о возгорании бесхозного строения по адресу: Локнянский район, Михайловская волость, д. Иваньково. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

Информация о происшествиях уточняется.

Фото: 60.mchs.gov.ru