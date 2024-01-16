Происшествия

Три автомобиля горели в Пскове 16 января

Три автомобиля горели в Пскове 16 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Так, в 13:19 спасателям сообщили о возгорании в Пскове на улице 1-ой Поселочной. Там в автомобиле Volkswagen Polo 2013 года выпуска огонь повредил подкапотное пространство, передний бампер и передние фары. Причиной возгорания стало короткое замыкание в моторном отсеке.

А на улице Юбилейной в Пскове в автомобиле Mitsubishi Outlander 2008 года выпуска от огня пострадали передняя часть автомобиля и салон. Горела и Hyundai Solaris 2011 года выпуска. В результате происшествия у автомобиля повреждены пластиковые элементы стекол левой части и дверная ручка водительской двери. Поджог считают возможной причиной возгорания. Два автомобиля удалось спасти.

В 19:12 на пульт дежурным пришло уведомление о пожаре в городе Острове. Там на улице Южной в жилом доме горела сажа в дымоходе. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи стало причиной возгорания. Жилой дом удалось спасти.

В Печорах на улице Детской сгорел жилой дом. Спасатели получили уведомление о происшествии в 20:21. Аварийный режим работы отопительного котла стал причиной пожара. Четыре жилых дома удалось спасти.

О происшествии в деревне Симаново Пушкиногорского района спасателям стало известно в 20:33. Там сгорел жилой дом. Короткое замыкание электропроводки в распределительной коробке на чердаке считают причиной возникновения огня.