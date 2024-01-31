Происшествия

Пскович украл телефон и деньги у знакомого, который предоставил ему жилье

Пскович украл телефон и деньги у человека, который предоставил жилье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Мужчине негде было жить. Он попросил разрешения пожить у своего знакомого. Спустя время пскович решил похитить у него мобильный телефон и десять тысяч рублей. Дождавшись, когда потерпевший уснет, мужчина украл телефон и деньги. Телефон продал, а часть денег потратил на спиртное.

Уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества) направили мировому судье для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.