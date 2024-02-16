Происшествия

Псковичка украла продукты из магазина на Рижском проспекте

Росгвардейцы задержали псковичку, которая похитила товары из магазина на Рижском проспекте 17 февраля в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники Росгвардии получили сообщение от дежурного, что из гипермаркета на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога». Прибыв на место происшествия, правоохранители задержали 45-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания и хозяйственные товары.

По факту хищения проводится проверка.