Происшествия

Пскович попытался подкупить полицейского за 200 тысяч рублей, чтобы вернуть поддельный паспорт

Ранее судимого 24-летнего мужчину в Пскове привлекают к уголовной ответственность за дачу крупной взятки через посредника (пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 15 февраля мужчина через посредников передал сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, часть денежных средств от общей суммы обещанной взятки в размере двухсот тысяч рублей за незаконные действия полицейского по передаче взяткодателю приобщенного к материалу проверки поддельного паспорта. Противоправные действия взяткодателя пресекли сотрудники полиции.

Следственные органы СК России по Псковской области возбудили уголовное дело по материалам ОЭБ и ПК УМВД России по городу Пскову.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в даче взятки, и по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.