Происшествия

Двух нетрезвых водителей задержали в Псковской области

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Пскове и Новосокольническом районе полицейские установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове вечером 26 февраля у дома по Октябрьскому проспекту инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль Dodge. Выяснилось, что управлял этим автомобилем пскович 1977 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. А в деревне Бурехино Новосокольнического района 23 февраля полицейские выявили нетрезвого жителя Великолукского района, 1983 года рождения, который ехал на автомашине Renault.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.