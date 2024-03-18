Происшествия

Жилой дом горел в Печорах из-за неисправности электрооборудования

Жилой дом горел на улице Новые Бутырки в Печорах 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.





В МЧС о пожаре сообщили в 9:56. Жилой дом выгорел изнутри, сгорела кровля. Закопчены внутренние помещения дома.

Причиной стал, предположительно, аварийный режим работы электрооборудования внутри дома.

В этот же день в 23:48 стало известно о возгорании на улице Новой в поселке Идрица Себежского района. Огонь повредил нежилой дом. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

А 16 марта в 16:04 в МЧС поступило сообщение о возгорании на улице Крестьянской в Дно. Сгорело неэксплуатируемое строение. По предварительной информации, причиной пожара также стало неосторожное обращение с огнем.