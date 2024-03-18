Происшествия

Великолучанин нашел банковскую карту и незаконно закупился почти на 30 тысяч рублей

22-летнего жителя города Великие Луки могут привлечь к уголовной ответственности за хищение денег с банковского счета (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что в январе молодой человек нашел банковскую карту ООО «Озон» и оплатил ею товары в магазинах города на сумму свыше 27 000 рублей. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

А 25-летней жительнице южной столицы региона грозит уголовная ответственность по обвинению в растрате (часть 2 статьи 160 УК РФ). Установлено, что в январе женщина договорилась с потерпевшей и взяла на себя обязательства снять с помощью банковской карты находящиеся на банковском счете денежные средства потерпевшей в сумме 20 000 рублей. Сняв деньги, женщина их растратила, а не вернула.

Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.