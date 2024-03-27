Происшествия

Пскович предстанет перед судом за угрозу убить бывшую жену

51-летний житель Псковского района предстанет перед судом за угрозу убийством бывшей жене (часть 1 статьи 119 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что днем 12 февраля в деревне Тямша Псковского района мужчина находился на кухне в своей квартире вместе с бывшей женой, они распивали спиртное. В ходе застолья между бывшими супругами произошел словесный конфликт. Бывший муж стал предъявлять женщине претензии из-за отношений с другими мужчинами. Во время конфликта обвиняемый схватил лежащий на столе кухонный нож, замахнулся им над головой потерпевшей, и крикнул ей: «Я тебя убью!».

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.