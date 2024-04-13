Происшествия

Артснаряд нашли в 30 метрах от железной дороги в Великолукском районе

Артиллерийский снаряд калибра 122 мм и ручную гранату РГД-33 идентифицировали в поселке Мелиораторов Великолукского района 16 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области

Как уточнили в управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области, взрывоопасные предметы нашли в 30 метрах от железнодорожного полотна.

Для идентификации снарядов на место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

В этот же день в СНТ «Мирное» Псковского района группа разминирования поисково-спасательного отряда города идентифицировала четыре гранатомётных выстрела ВОГ-25.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).