Происшествия

Пскович попался на незаконной выгрузке мусора в лесу

Факт выгрузки строительного мусора из грузового автомобиля зафиксировали в лесном массиве около деревни Ветошка Псковского района. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Федоровой

Нарушителем оказался житель города Пскова. На место происшествия были вызваны сотрудники ОМВД России по Псковскому району. Составлен протокол об административном правонарушении, материалы переданы в Псковскую природоохранную межрайонную прокуратуру для дальнейшего принятия законного решения.

На протяжении последних лет в данном месте неоднократно образовывались несанкционированные свалки, на уборку которых были потрачены значительные средства бюджета администрации сельского поселения, заметила Наталья Федорова. Для предупреждения в дальнейшем подобных фактов принято решение об установлении фото-видеофиксации в местах, где периодически возникают несанкционированные свалки.

«Уважаемые жители, убедительно прошу вас соблюдать законодательство в части обращения с твердыми коммунальными отходами! Для вывоза крупногабаритного и строительного мусора есть специализированные организации, такого рода ТКО складируются в специально отведенных местах! Берегите природу!» - призвала местное население Наталья Федорова.