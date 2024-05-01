Происшествия

Свыше 3,5 га земли выгорело в Псковской области за сутки

Четыре ландшафтных пожара ликвидировали в Псковской области 1 мая, общая площадь горения в Новосокольническом, Островском и Себежском районах составила 3,52 га. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Помимо этого, 30 апреля зафиксировали ландшафтные пожары в Невельском муниципальном округе и Пустошкинском районе, общая площадь – 0,016 га.

29 апреля ликвидировали шесть ландшафтных пожаров, два в Псковском районе, а также по одному в Куньинском, Островском, Плюсском, Пустошкинском районах, площадь – 2,11 га.

28 апреля зафиксирован ландшафтный пожар в Себежском районе площадью 0,008 га.



