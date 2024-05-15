Происшествия

Школьник в камуфляжной кепке пропал в Пскове

Вячеслав Шершнев 2012 года рождения пропал в Пскове. Об этом сообщается в группе «Национальный центр помощи, Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: Национальный центр помощи, Псковская область

По имеющимся данным, 16 мая в 6.10 мальчик выехал с остановки «Архив» в школу и до настоящего времени не вернулся домой. На уроках не присутствовал. Обучается в Псковской школе-интернате (улица Советской Армии, 54).

Был одет в ветровку, брюки, кроссовки, всё черного цвета. Кепка камуфляжная. При себе имеет школьный рюкзак.