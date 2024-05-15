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Школьник в камуфляжной кепке пропал в Пскове

16.05.2024 19:33|ПсковКомментариев: 0

Вячеслав Шершнев 2012 года рождения пропал в Пскове. Об этом сообщается в группе «Национальный центр помощи, Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: Национальный центр помощи, Псковская область

По имеющимся данным, 16 мая в 6.10 мальчик выехал с остановки «Архив» в школу и до настоящего времени не вернулся домой. На уроках не присутствовал. Обучается в Псковской школе-интернате (улица Советской Армии, 54).

Был одет в ветровку, брюки, кроссовки, всё черного цвета. Кепка камуфляжная. При себе имеет школьный рюкзак.

  • Контактные телефоны: 112 или 102.
  • Дежурная часть: 59-63-22.
  • Помощь добровольцев: 89532437401.
Теги: #пропал человек
Источник: Псковская Лента Новостей
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