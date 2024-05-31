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Великолучанин нарушил установленные требования и лишился свободы

Великолучанин лишился свободы за уклонение от административного надзора (часть 1 статьи 314.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в отношении подсудимого установлен административный надзор сроком на 8 лет, с установлением ряда административных ограничений. Основанием для установления административного надзора явилась имеющаяся у мужчины судимость при опасном рецидиве преступлений. Подсудимый был предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от административного надзора.

В сентябре 2022 года мужчина в целях уклонения от надзора, без уважительных причин, покинул избранное им место жительства, не уведомил о своем местонахождении сотрудников полиции и не возвращался к избранному им месту жительства вплоть до его обнаружения и задержания в июле 2023 года.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, что суд учел в качестве смягчающего наказание обстоятельства.

Мужчине назначено наказание по совокупности преступлений, путем сложения наказаний с назначенным по предыдущему приговору суда, в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.