Происшествия

Псковичка попалась на краже более 30 пачек масла и 10 упаковок сыра

Псковичка предстанет перед судом за совершение пяти краж из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

В марте обвиняемая проходила мимо магазина и решила совершить там кражу, так как знала, что там нет охраны. Войдя в помещение магазина, взяла покупательскую корзину и направилась в торговый зал. Проходя мимо молочной продукции, обвиняемая решила похитить сливочное масло и сыр. Чтобы не привлекать к себе внимание, она прижала к уху телефон и делала вид, что разговаривает по нему. Осмотревшись по сторонам, убедилась, что за ее действиями никто не наблюдает, взяла из холодильника три упаковки сыра и восемь упаковок сливочного масла, после чего положила похищенное в сумку, принесенную с собой. Далее, оставив пустую покупательскую корзину в зале, прошла через кассовую зону, не оплатив стоимость товаров.

Аналогичным образом она вынесла из магазина еще 30 пачек сливочного масла и 7 упаковок сыра.

Своими действиями она причинил ущерб на сумму 11 000 руб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.