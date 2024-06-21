Происшествия

Причина гибели рыбы в реке Ловать пока неизвестна, заявили власти

Информация о происшествии на реке Ловать направлена в соответствующие органы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Фото: «Ревизорро Великие Луки»

«Это место впадения реки Лазавица в реку Ловать. Мы вчера отработали данное сообщение, отправили информацию для проведения проверок в Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру. Река Ловать является федеральным объектом, это работа федеральных органов», – рассказали в комитете.

Там уточнили, что причина гибели рыбы пока неизвестна.