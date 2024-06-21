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Происшествия

В Пскове педофила приговорили к 22 годам лишения свободы

25.06.2024 16:04|ПсковКомментариев: 0

Псковский областной суд в закрытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 43-летнего мужчины с признаками расстройства сексуального предпочтения (педофилия), обвиняемого в совершении преступлений сексуального характера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина совершил 7 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 133 УК РФ (понуждение к мужеложству и совершению иных действий сексуального характера путем шантажа), 1 преступление, предусмотренное частью 5 статьи 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста и в отношении лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших четырнадцатилетнего возраста, в отношении двух и более лиц, будучи лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), 2 преступления, предусмотренных пунктом «а» части 5 статьи 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней потерпевшей, являясь лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего) и 1 преступление, предусмотренное пунктами «а, в, г» части 2 статьи 242.2 УК РФ (фото и видеосъёмки несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов, в отношении двух и более лиц, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Установлено, что противоправные действия он совершал с 2018 по 2022 годы в отношении пяти потерпевших, которые на тот момент являлись несовершеннолетними.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 22 года 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними детьми, сроком на 15 лет, с ограничением свободы на срок 2 года.

Осужденному назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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