Происшествия

Спор на деньги завершился непреднамеренным убийством в Пскове

В городе Пскове перед судом предстанет мужчина по обвинению в причинении знакомому смерти по неосторожности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, 4 апреля 2024 года обвиняемый со своим знакомым находился в квартире в Пскове, где между ними на почве выигранного обвиняемым спора на деньги произошел конфликт. В ходе ссоры фигурант нанес знакомому несколько ударов рукой в область грудной клетки, отчего потерпевший потерял равновесие и упал, ударившись об пол затылочной частью головы. В результате полученных при падении телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Напавший обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Он ранее судим за серию преступлений против собственности.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.