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Экс-помощницу прокурора Себежского района наказали за попытку получить деньги за нераспространение интимных фото

Бывшего помощника прокурора Себежского района признали виновной в покушении на мошенничество (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 159 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Доказано, что в декабре 2023 года госслужащая, действуя из корыстных побуждений, потребовала от коллеги 700 тысяч рублей якобы для передачи неустановленным сотрудникам ФСБ за нераспространение личной переписки и фото- видеоматериалов интимного характера. Огласка данной информации, по словам осужденной, могла нанести ей и собеседнику репутационный ущерб и вызвать общественный резонанс.

Преступные действия злоумышленницы были пресечены сотрудниками УФСБ России по Псковской области в момент подконтрольной органам безопасности передачи ей части денежных средств.

Приговором Псковского городского суда женщину привлекли к уголовной ответственности. Ей назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, она уволена из органов прокуратуры. Приговор вступил в законную силу.