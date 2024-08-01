Происшествия

ФСБ может возбудить дело по факту обнаружения поддельного масла в псковской больнице

Дело о поддельном сливочном масле будут расследовать сотрудники ФСБ. Поставщик, занимающийся снабжением продуктами псковских соцучреждений, направил в 25 псковских учреждений вместо масла продукт, который только так назывался в сопроводительных документах. Об этом пишет «МК в Пскове».

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Интересен тот факт, что предоставленные бизнесменом документы на масло были в полном порядке, но проверки специалистов Россельхознадзора и Роспотребнадзора показали, что масло не соответствовало техническим условиям производства, а также было потенциально опасным для употребления в пищу.

Поставка фальсификата вызвала большой интерес у ФСБ. Все материалы, полученные специалистами в ходе проверок, переданы в следственное управление Следственного комитета России по Псковской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела.