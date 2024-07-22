Общество

Поддельное сливочное масло нашли в псковской межрайонной больнице

Поддельное сливочное масло нашли в псковской межрайонной больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Фото: stockking / freepik

Инспектора Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора отобрали пробы сливочного масла в Псковской межрайонной больнице. Результаты исследований установили, что продукция «Масло сливочное несоленое "Крестьянское"» производства ООО «Деревенька» не соответствует требованиям подлинности молочной продукции.

Факт фальсификации сливочного масла жирами растительного происхождения подтвержден и направлен в компетентные органы.

Напомним, что с начала года это 7 случай поступления фальсифицированной продукции в социальные учреждения Псковской области.