Поддельное сливочное масло нашли в псковской межрайонной больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
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Инспектора Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора отобрали пробы сливочного масла в Псковской межрайонной больнице. Результаты исследований установили, что продукция «Масло сливочное несоленое "Крестьянское"» производства ООО «Деревенька» не соответствует требованиям подлинности молочной продукции.
Факт фальсификации сливочного масла жирами растительного происхождения подтвержден и направлен в компетентные органы.
Напомним, что с начала года это 7 случай поступления фальсифицированной продукции в социальные учреждения Псковской области.